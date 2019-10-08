МИД РФ: Москва не получила приглашения на конференцию «Эр-Рияд-3»

«Приглашения в наш адрес не поступало», — сказала дипломат.

По ее словам, отношение к идее провести эту конференции можно будет сформировать только после того, как она перейдет «в практическую плоскость».

По данным издания, переговоры об организации «Эр-Рияд-3» идут с прошлой недели. Предполагается, что на мероприятии, которое должно пройти с девятого по 14 октября, будет изменен переговорный состав конституционной комиссии.