Возвращение Крыма в состав России, а также независимость Луганской и Донецкой народных республик — это сложившиеся территориальные реалии, которые Украине и другим странам придется признать. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью испанской газете ABC. Текст опубликован на сайте МИД РФ.

«Это уже сложившиеся территориальные реалии, которые Киеву и другим странам необходимо признать. Они возникли из-за политики самих киевских властей, пришедших к власти путем неонацистского госпереворота в 2014 году, Крым вернулся в Россию, ДНР и ЛНР стали независимыми государствами. Нужно уважать законный и осознанный выбор народов и право наций на самоопределение, зафиксированное в Уставе ООН», — заявила Захарова.

Представитель МИД ответила на множество вопросов испанского издания, в том числе о переговорах с Украиной, провокации в Буче и расширение НАТО.

В эфире телеканала «Россия 24» Захарова заявила, что украинскому президенту Зеленскому платят за наглость. Запад внушил киевским властям ощущение безнаказанности и вседозволенности, и это привело к трагедии.