МИД разочаровало решение ЕС ввести новые санкции против России

МИД России выступил с заявлением после решения ЕС ввести санкции из-за ситуации с Алексеем Навальным. Требования о его освобождении в ведомстве назвали категорически неприемлемыми и абсурдными.

«В международной практике подобное называется вмешательством во внутренние дела суверенного государства», — сообщили дипломаты.

Навальный, отметили в МИДе, был осужден «за экономические преступления российским судом на территории нашей страны в соответствии с российским законодательством». Министерство назвало санкции незаконными, отметив, что они не приведут к результату.

«Упущена очередная возможность для переосмысления Евросоюзом курса искусственных увязок, санкций и давления в отношениях с Россией, продемонстрировавшего за минувшие годы полную несостоятельность», — резюмировали в МИДе.

22 февраля Совет ЕС по иностранным делам принял решение ввести санкции против «тех, кто ответственен за арест и осуждение» Навального, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Решение о том, кого включить в санкционный список, примут в течение недели, добавил дипломат.

По данным источника Reuters, под ограничения могут попасть глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, генпрокурор Игорь Краснов, командующий Росгвардией Виктор Золотов и руководитель ФСИН Александр Калашников.