Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко рассказал, что для реализации «Северного потока — 2» предприняты все необходимые меры. Проект находится в стадии сертификации, сообщило РИА «Новости».

Замглавы МИД Александр Грушко сообщил, что работы по сертификации проекта ведутся. По его словам, процессы идут сложные и трудно предугадать, какие юридические тонкости могут использовать противники «Северного потока — 2».

«Все необходимые шаги, в том числе в правовой области, были сделаны, и мы твердо рассчитываем на то, что этот проект осуществится», — заявил представитель российского внешнеполитического ведомства.

Ранее депутат бундестага Ян Нольте заявил о том, что планы правительства Германии об отказе от российского газа к 2045 году выглядят нереалистичными. По мнению парламентария, запуск «Северного потока — 2» может положительно сказаться на ситуации с топливом в Германии, потому что из-за повышения конкуренции на рынке цены на газ могут снизиться.

Депутат Госдумы Владимир Гутенев предположил, что выборы, недавно проведенные в Германии, изменят ситуацию в стране, что положительно скажется на ситуации вокруг газопровода «Северный поток — 2».