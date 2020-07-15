МИД России призвал Грузию прекратить провокации на границе

Случаи нелегального пересечения российской, югоосетинской и абхазской границ со стороны Грузии участились. Это свидетельствует о том, что Тбилиси нужно поскорее начинать переговоры с Сухумом и Цхинвалом.

Об этом сообщается на сайте пресс-службы МИД РФ. В ведомстве напомнили, что за июнь российские пограничники задержали трех граждан Грузии, которые незаконно проникли на территорию Абхазии. Также за полтора месяца нарушителей поймали в России и Южной Осетии.

«Несмотря на достаточно серьезный, подчас провокационный характер подобных нарушений и настрой российской стороны решать такого рода вопросы максимально неполитизированно и гибко, в Тбилиси, к сожалению, в очередной раз пытаются устраивать из этого политический спектакль, перекладывая ответственность на других», — говорится в сообщении.

Дипведомство призвало грузинские власти прекратить провокационные действия и провести диалог с с Россией, Абхазией и Южной Осетией.

«Ожидаем от грузинских властей более энергичной разъяснительной работы с собственным населением с тем, чтобы не допускать новых случаев незаконного пересечения границы», — подчеркнули в МИД.

В июле пограничные службы Южной Осетии ответным огнем ранили одного из таких «нелегалов", пытавшегося незаконно перейти границу. Увидев силовиков он начал стрелять.