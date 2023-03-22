22 марта 2023, 10:13
МИД призвал США не идти на эскалацию
Замглавы МИД Рябков: США должны прекратить идти по пути эскалации
Россия просит Соединенные Штаты сойти с пути эскалации. Такое заявление сделал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, написал ТАСС.
«Мы настоятельно призываем американскую сторону не идти по пути эскалации», — сказал он.
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Так дипломат прокомментировал прозвучавшие в Конгрессе США призывы поставлять на Украину кассетные боеприпасы. Рябков отметил, что американская сторона «нарывается» на контрмеры со стороны России, как в случае с упавшим в Черном море беспилотником.
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Представитель МИД подчеркнул, что РФ обеспечит собственную безопасность с помощью всех имеющихся средств. Никакие «американские беспилотники» эту решимость не смогут поколебать.
Тем временем официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова сочла провокацией решение британской стороны передать Украине боеприпасы с обедненным ураном. По ее словам, Великобритания хочет вывести конфликт на новый уровень.
США
МИД РФ
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