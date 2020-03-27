МИД призвал отменить санкции в условиях пандемии

В ведомстве напомнили, что во время саммита «большой двадцатки» 26 марта президент России Владимир Путин предложил создать «зеленые коридоры» для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий. Эти коридоры должны быть свободны от торговых войн и санкций. Также Путин предложил вывести из-под ограничений товары первой необходимости и финансовые операции для их закупок.

В МИДе отметили, что «настало время провести общую ревизию санкций Совета Безопасности ООН для обеспечения их подлинно адресного характера».

«Россия последовательно выступает против применения односторонних рестрикций, которые идут вразрез с нормами международного права и наносят существенный урон социально-экономическому развитию государств», — добавили в министерстве.