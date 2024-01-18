Власть 18 января 2024, 11:04 МИД призвал не делать выводов из данных о поставках российской нефти в США Замглавы МИД Рябков: США закупили незначительный объем российской нефти РИА «Новости»

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Делать далекоидущие выводы из данных о закупке российской нефти США после полутора лет перерыва не стоит, поскольку поставки шли в незначительном объеме. Об этом сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, его процитировало РИА «Новости».

«Я видел короткое сообщение о том, что статистика отразила поставку — она незначительная. И я бы не делал из этого никаких выводов», — заявил замглавы МИД.

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В последние годы Соединенные Штаты прилагают максимум усилий, чтобы переделать мировой рынок углеводородов под себя, добавил Рябков. По словам дипломата, США хотят закрепиться в качестве крупнейшего экспортера сланцевой нефти и сжиженного природного газа.

В этой ситуации России необходимо работать над повышением эффективности всей отрасли и укреплять связи с надежными потребителями, указал замглавы МИД. Работу нужно вести так, чтобы обеспечить неуязвимость поставок российской продукции на мировые рынки перед американскими и любыми другими санкциями, резюмировал Рябков.

Агентство Bloomberg ранее отметило, что в 2023-м Россия второй год подряд достигла рекордных объемов добычи нефти, а санкции не отразились на этом процессе. Страна активно осваивает новые месторождения, например, в Арктике.