МИД призвал ядерные державы не допустить военного конфликта | 360°

Власть 02 ноября 2022, 17:01 МИД призвал ядерные державы не допустить военного конфликта МИД России: главной задачей стало не допустить военного столкновения ядерных держав РИА "Новости"

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МИД России призвал страны «ядерной пятерки» не допустить военного столкновения: прямой вооруженный конфликт может привести к катастрофе. Заявление «о предотвращении ядерной войны» появилось на сайте ведомства.

В министерстве отметили, что Россия, как постоянный член Совбеза ООН и одна из ядерных держав, несет «особую ответственность» за укрепление международной безопасности.

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«Россия строго и последовательно руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны, в которой не может быть победителей и которая никогда не должна быть развязана», — подчеркивается в заявлении.

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Установки страны «предельно четко очерчены»: они носят исключительно оборонительную направленность и не допускают «расширительного толкования». МИД напомнил, что Россия «гипотетически допускает» применение ядерного оружия лишь в ответ на агрессию, осуществляемую, в свою очередь, с использованием оружия массового поражения — либо с использованием «обычных вооружений», но при условии что «под угрозу поставлено само существование государства».

В министерстве уверены, что сейчас, в «непростой и турбулентной ситуации», главная задача — не допустить военного столкновения ядерных держав. Также подчеркивается, что нынешняя ситуация сложилась из-за «безответственных и беспардонных действий, направленных на подрыв нашей национальной безопасности».

«Призываем другие страны "ядерной пятерки“ <…> отказаться от опасных попыток ущемлять жизненно важные интересы друг друга, балансируя на грани прямого вооруженного конфликта и поощряя провокации с ОМУ», — говорится в заявлении.

Представители МИД также указали, что Россия выступает за создание «обновленной, более устойчивой архитектуры международной безопасности», в основу которой, в частности, должны лечь обеспечение глобальной стратегической стабильности, равноправие, неделимая безопасность и взаимный учет «коренных интересов» сторон.