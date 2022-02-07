МИД призвал Европу опасаться ядерного оружия США, а не России

Западу следует опасаться ядерного оружия США в Европе, а не гипотетической угрозы РФ в Белоруссии. Об этом директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил РИА «Новости».

Европейским странам следует видеть угрозу для своей безопасности в реальном размещении американского ядерного оружия на территории ряда стран НАТО, заявил дипломат. Ермаков пояснил, что это должно тревожить западные страны сильнее, чем вероятность появления ядерных сил РФ в Белоруссии.

«Мы с таким двуличием стран Запада категорически не согласны», — сказал представитель МИД.

Он также указал, что неядерные страны Европы противоречат своим обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия, так как принимают участие в совместных ядерных миссиях НАТО.

В Госдепе ранее заявили, что изменение Конституции в Белоруссии может привести к размещению на территории республики российских ядерных вооружений. США посчитали это угрозой для Европы. Президент Белоруссии Александр Лукашенко при этом допустил размещение ядерных боеголовок в своей стране в том случае, если Польша развернет у себя аналогичное вооружение НАТО.

Военный обозреватель Александр Жилин ранее в беседе с «360» заявил, что России нет необходимости размещать в Белоруссии ядерное оружие. По его словам, это всего лишь выдумка.