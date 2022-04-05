МИД призвал дать Украине сигнал не саботировать переговоры с Россией

Кураторы должны дать украинским властям недвусмысленный сигнал не саботировать переговоры с Россией, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, его процитировало РИА «Новости».

Российская сторона призывает тех, кто руководит действиями правительства Украины, осознать ответственность за безопасность в Европе. Для этого переговоры России и Украины должны быть плодотворными.

«Россия готова к этому разговору, но для того, чтобы у нас был настоящий прогресс, а не его видимость, мы настаиваем на том, чтобы Киеву был послан недвусмысленный сигнал не заниматься саботажем. Иначе мы рискуем повторить судьбу Минских договоренностей и мы на это никогда не пойдем», — заявил глава МИД РФ журналистам.

Лавров считает, что видеоролик об убийстве мирных жителей в Буче призван сорвать переговоры России и Украины. Провокация должна отвлечь внимание от того факта, что после Стамбула украинская сторона начала «отыгрывать назад» и выдвигать новые требования.