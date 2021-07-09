МИД предупредил об ответе на возможные провокации на границе Афганистана

Россия и Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будут действовать со всей решимостью, чтобы не допустить провокаций или агрессии на границе Таджикистана и Афганистана. Об этом заявила спикер МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, Россия и Таджикистан ведут интенсивные рабочие контакты по линии оборонных ведомств, погранслужб и по дипломатическим каналам, сообщило РИА «Новости».

«Ситуация на границе находится под нашим самым пристальным вниманием. В случае необходимости дополнительные меры будут приняты со всей решимостью», — подчеркнула дипломат.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ситуация в Афганистане стремительно ухудшается. По его мнению, на это повлиял вывод из страны военного контингента США. Он также подтвердил приверженность России своим обязательствам по ОДКБ.

В настоящее время боевики запрещенного в РФ движения «Талибан»* контролируют уже две трети границы между Афганистаном и Таджикистаном. Они теснят афганских военных, вынуждая их переходить на таджикскую территорию. Талибы также овладели значительными территориями в сельских районах Афганистана и развернули наступление на крупные города этой страны.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещена в России.