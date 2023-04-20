Власть 20 апреля 2023, 02:52 МИД предупредил Южную Корею о негативных последствиях поставок оружия Украине МИД РФ: поставки оружия Украине из Южной Кореи будут считаться враждебным актом РИА «Новости»

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Любые поставки вооружений Украине наша страна будет рассматривать как «откровенно враждебный антироссийский акт». Так ответила официальный представитель МИД Мария Захарова на вопрос о возможной помощи ВСУ со стороны Южной Кореи. Ее заявление опубликовали на сайте министерства.

«Подобные шаги крайне негативно скажутся на двусторонних отношениях с теми государствами, которые их предпринимают», — заявила Захарова.

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Она также добавила, что такие Россия будет учитывать это при формировании позиции по вопросам, которые затрагивают интересы безопасности соответствующих стран. Если говорить о Южной Корее, то речь может идти о ситуации на Корейском полуострове, добавила дипломат.

Ранее президент республики Юн Сок Ель заявил, что при некоторых условиях Южная Корея может решиться на передачу Украине оружия. Например, если удары будут наносить по мирным жителям или в случае нарушения правила ведения вооруженных конфликтов.