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    05 марта 2022, 19:46

    МИД потребовал у Прибалтики усилить защиту российских посольств

    Мария Захарова: власти Прибалтики должны усилить защиту посольств РФ

    Александра Ломейко

    Неизвестные напали на российского дипломата в Вильнюсе. На посла России в Литве пытались оказать давление. МИД РФ признал меры, предпринимаемые властями по охране российских учреждений, недостаточными.

    Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова указала на «пещерную русофобию» и «оскорбительные выпады» со стороны первых лиц Прибалтики в адрес России, ее руководства и народа. Ее слова привела пресс-служба ведомства.

    «На российского дипломата в литовской столице совершено нападение с применением физической силы, предпринимались попытки давления на посла», — подчеркнула Захарова.

    Представительства РФ уже направили ноты по поводу случившегося. Однако, по словам официального представителя МИД, меры Прибалтики по охране российских загранучреждений недостаточны.

    «Подозреваем, что такая задача и не ставится», — заметила Захарова.

    В МИД РФ также предупредили Литву, Латвию и Эстонию об ответственности за последствия, которые повлечет за собой «развязанный ими антироссийский психоз».

    «Требуем предпринять незамедлительные меры по защите российских дипломатических и консульских представительств и их сотрудников в рамках неукоснительного соблюдения Венских конвенций», — заключила Захарова.