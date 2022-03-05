МИД потребовал у Прибалтики усилить защиту российских посольств

Неизвестные напали на российского дипломата в Вильнюсе. На посла России в Литве пытались оказать давление. МИД РФ признал меры, предпринимаемые властями по охране российских учреждений, недостаточными.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова указала на «пещерную русофобию» и «оскорбительные выпады» со стороны первых лиц Прибалтики в адрес России, ее руководства и народа. Ее слова привела пресс-служба ведомства.

«На российского дипломата в литовской столице совершено нападение с применением физической силы, предпринимались попытки давления на посла», — подчеркнула Захарова.

Представительства РФ уже направили ноты по поводу случившегося. Однако, по словам официального представителя МИД, меры Прибалтики по охране российских загранучреждений недостаточны.

«Подозреваем, что такая задача и не ставится», — заметила Захарова.

В МИД РФ также предупредили Литву, Латвию и Эстонию об ответственности за последствия, которые повлечет за собой «развязанный ими антироссийский психоз».

«Требуем предпринять незамедлительные меры по защите российских дипломатических и консульских представительств и их сотрудников в рамках неукоснительного соблюдения Венских конвенций», — заключила Захарова.