МИД потребовал от США рассказать о военно-биологической работе в странах бывшего СССР

Соединенные Штаты должны предоставить ответы касательно своей военно-биологической деятельности в странах бывшего СССР. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова.

Она напомнила, что Россия неоднократно призывала и продолжает призывать Штаты соблюдать Конвенцию о запрещении биологического и токсинного оружия, написал ТАСС.

«Ожидаем [от Вашингтона] предоставления не сведений общего характера, а пояснений по существу в отношении конкретных вопросов, которые поставлены российской стороной в связи с военно-биологической деятельностью США на постсоветском пространстве», — сказала дипломат.

Захарова добавила, что в России также рассчитывают на позитивный вклад США в подготовку и принятие соответствующих решений на 9-й Обзорной конференцией КБТО. Представитель МИД, в частности, указала на то, что уже давно остро стоит вопрос о пересмотре крайне нелогичной позиции Штатов в отношении юридически обязывающего протокола к КБТО с эффективным механизмом проверки.

«Особого внимания заслуживает наше предложение по совершенствованию осуществляемых в рамках КБТО мер доверия путем включения в ежегодную отчетность информации о ведущейся государствами — участниками Конвенции военной медико-биологической деятельности за рубежом», — добавила она.

Захарова обратила внимание на то, что деятельность РФ в медико-биологической сфере полностью соответствует обязательствам по КБТО, она носит сугубо мирный характер.