МИД посоветовал россиянам за границей установить приложение «Зарубежный помощник»

Россиянам, которые сейчас находятся в зарубежных странах, нужно установить на смартфон специальное приложение. Такое заявление сделали в Консульском департаменте МИД РФ.

Речь идет о странах, которые в ближайшее время закроют авиасообщение с Россией. Это Чехия, Польша, Болгария, страны Балтии, Великобритании, Ирландии и Молдавии. Жителям страны, которые сейчас находятся там, необходимо установить приложение «Зарубежный помощник», отметили во внешнеполитическом ведомстве.

«Необходимо зарегистрироваться в мобильном приложении „Зарубежный помощник“ МИД РФ», — сказано в сообщении.

Днем 26 февраля мэр украинский столицы Виталий Кличко заявил об ужесточении в городе режима комендантского часа. Теперь, как сообщило RT, он будет действовать в период с 17:00 до 08:00. При этом всех гражданских лиц, которые будут в это время на улице, приравняют к диверсантам.