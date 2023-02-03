Власть 03 февраля 2023, 11:28 МИД пообещал проработать ответ на высылку российских дипломатов из Австрии Представитель МИД Иванов: Россия проработает ответ на высылку своих дипломатов из Австрии РИА «Новости»

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Россия подготовит ответ на высылку своих дипломатов из Австрии. Такое заявление сделал статс-секретарь — заместитетель главы МИД РФ Евгений Иванов, написал ТАСС.

«Однозначно ответ будет, он прорабатывается сейчас», — сказал Иванов.

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При этом он не стал говорить о том, будут ли меры симметричными. Накануне австрийские власти сообщили, что вышлют из своей страны четырех российских дипломатов. Кроме представителей дипведомства России в Австрии персонами нон-грата также объявили и сотрудников постоянного представительства РФ при ООН в Вене.

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Российский посол в Австрии Дмитрий Люблинский выразил мнение, что такими действиями власти этой страны осознанно идут по пути ослабления двусторонних отношений с Россией. Он подчеркнул, что австрийская сторона не выдвинула никаких конкретных обвинений дипломатам.