МИД поблагодарил Помпео за предложение помочь в Норильске

Россия благодарна американцам за предложение помочь в устранении последствий разлива топлива в Норильске. Однако российские власти уже определились с тем, как справиться с аварией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео предложил «помочь России смягчить последствия этой экологической катастрофы», предоставив американские знания и опыт.

«Мы безусловно благодарны американской стороне, мы фиксируем уже второй жест доброй воли между нашими странами — [первым] были взаимные поставки аппаратов ИВЛ», — сказала Захарова в эфире программы «Соловьев Live».

По ее словам, предложение главы Госдепартамента показывает, что в отношениях двух стран «можно работать на благо».

При этом представитель МИДа заявила, что и сама компания «Норникель», в которой произошла авария, и государственные структуры «наметили технологию и определили сроки решения вопроса».

«Поэтому мы поблагодарим господина Помпео», — уточнила Захарова.

29 мая на норильской ТЭЦ-3 просел фундамент резервуара для хранения дизельного топлива. В реки и почву вылилось более 21 тысячи кубометров топлива. На устранение аварии потребуется минимум 10 миллиардов рублей. Эти деньги пообещал выделить «Норникель».

Росприроднадзор решил проверить все ТЭЦ в стране после ЧП в Норильске.