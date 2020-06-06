    06 июня 2020, 22:51

    МИД поблагодарил Помпео за предложение помочь в Норильске

    Кирилл Фролов

    Россия благодарна американцам за предложение помочь в устранении последствий разлива топлива в Норильске. Однако российские власти уже определились с тем, как справиться с аварией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
    МИД поблагодарил Помпео за предложение помочь в Норильске

    Ранее госсекретарь США Майк Помпео предложил «помочь России смягчить последствия этой экологической катастрофы», предоставив американские знания и опыт.

    «Мы безусловно благодарны американской стороне, мы фиксируем уже второй жест доброй воли между нашими странами — [первым] были взаимные поставки аппаратов ИВЛ», — сказала Захарова в эфире программы «Соловьев Live».

    По ее словам, предложение главы Госдепартамента показывает, что в отношениях двух стран «можно работать на благо».

    При этом представитель МИДа заявила, что и сама компания «Норникель», в которой произошла авария, и государственные структуры «наметили технологию и определили сроки решения вопроса».

    «Поэтому мы поблагодарим господина Помпео», — уточнила Захарова.

    29 мая на норильской ТЭЦ-3 просел фундамент резервуара для хранения дизельного топлива. В реки и почву вылилось более 21 тысячи кубометров топлива. На устранение аварии потребуется минимум 10 миллиардов рублей. Эти деньги пообещал выделить «Норникель».

    Росприроднадзор решил проверить все ТЭЦ в стране после ЧП в Норильске.