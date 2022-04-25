МИД оценил предпринятые Россией меры для снижения рисков от действий Запада

Россия вовремя приняла меры для уменьшения рисков от действий Запада. В частности, она стала активнее переходить на расчеты в национальных валютах. Такое заявление сделал директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.

«Мы заблаговременно начали предпринимать меры по снижению рисков, связанных с фактически нечистоплотными действиями Запада в мировой экономике», — сказал Гончар РИА «Новости».

Таким образом он ответил на вопрос, как повлиял кризис в отношениях России и Запада на сотрудничестве российской стороны с Арменией и Азербайджаном.

«По имеющимся экспертным оценкам, около 30% всей торговли России с Азербайджаном осуществляется в рублях. Сама архитектура российско-азербайджанских хозяйственных связей в целом мало подвержена внешним негативным факторам и быстро приспосабливается к нестандартным ситуациям», — добавил дипломат.

Он отметил, что Россия продолжает быть одним из ключевых экономических партнеров Азербайджана и является лидером среди импортеров азербайджанской нефтяной продукции. С Арменией РФ ведет поиск новых ниш для взаимодействия.

Гончар напомнил, что данные вопросы были на повестке дня во время переговоров Минпромторга, Минцифры, Минэкономразвития, Минсельхоза России с главой Минэкономики Армении Ваганом Керобяном. Мероприятие прошло 11–12 апреля в Москве. Данная тема поднималась и во время встречи армянского премьер-министра Никола Пашиняна с президентом РФ Владимиром Путиным и премьером страны Михаилом Мишустиным. Они договорились расширять

Он напомнил, что эти вопросы обсуждались во время состоявшихся у министра экономики Армении Вагана Керобяна 11–12 апреля в Москве переговоров с руководством Минэкономразвития, Минпромторга, Минсельхоза и Минцифры России. использование нацвалют во время расчетов в рамках взаимной торговли. Армения уже платит за газ рублями, резюмировал представитель МИД РФ.