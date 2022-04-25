МИД оценил предпринятые Россией меры для снижения рисков от действий Запада
Представитель МИД Гончар оценил меры России для снижения рисков от действий Запада
Россия вовремя приняла меры для уменьшения рисков от действий Запада. В частности, она стала активнее переходить на расчеты в национальных валютах. Такое заявление сделал директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.
«Мы заблаговременно начали предпринимать меры по снижению рисков, связанных с фактически нечистоплотными действиями Запада в мировой экономике», — сказал Гончар РИА «Новости».
Таким образом он ответил на вопрос, как повлиял кризис в отношениях России и Запада на сотрудничестве российской стороны с Арменией и Азербайджаном.
«По имеющимся экспертным оценкам, около 30% всей торговли России с Азербайджаном осуществляется в рублях. Сама архитектура российско-азербайджанских хозяйственных связей в целом мало подвержена внешним негативным факторам и быстро приспосабливается к нестандартным ситуациям», — добавил дипломат.
Он отметил, что Россия продолжает быть одним из ключевых экономических партнеров Азербайджана и является лидером среди импортеров азербайджанской нефтяной продукции. С Арменией РФ ведет поиск новых ниш для взаимодействия.
Гончар напомнил, что данные вопросы были на повестке дня во время переговоров Минпромторга, Минцифры, Минэкономразвития, Минсельхоза России с главой Минэкономики Армении Ваганом Керобяном. Мероприятие прошло 11–12 апреля в Москве. Данная тема поднималась и во время встречи армянского премьер-министра Никола Пашиняна с президентом РФ Владимиром Путиным и премьером страны Михаилом Мишустиным. Они договорились расширять
Он напомнил, что эти вопросы обсуждались во время состоявшихся у министра экономики Армении Вагана Керобяна 11–12 апреля в Москве переговоров с руководством Минэкономразвития, Минпромторга, Минсельхоза и Минцифры России. использование нацвалют во время расчетов в рамках взаимной торговли. Армения уже платит за газ рублями, резюмировал представитель МИД РФ.