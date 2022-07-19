МИД оценил экспорт российского зерна в 37 миллионов тонн

Экспорт российского зерна в 2022 году может достигнуть 37 миллионов тонн. Такое предположение высказал заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин.

«Ожидаем, что экспорт из России зерна в текущем сельскохозяйственном году достигнет 37 миллионов тонн, в следующем — до 50 миллионов тонн», — сказал замглавы министерства во время выступления на мероприятии по продовольственной безопасности в ООН. Его слова привело РИА «Новости».

Также Вершинин отметил, что к экспорту зерна необходимо прибавить десятки миллионов тонн удобрений.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал вернуть на мировой рынок продовольствие из России и Украины. Он заявил, что продажа продуктов из этих стран является шансом избежать голода в целом ряде регионов, а также призвал не медлить с принятием мер.

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что планирует решить зерновой вопрос на этой неделе. По его словам, странам ЕС недостаточно зерна, вывозимого из Болгарии и Румынии. При этом Россия не отказывается поставлять продовольствие. Президент России Владимир Путин пояснял, что Запад искусственно создал проблему с поставками зерна.