МИД опроверг новости о платной эвакуации россиян из-за границы

«Вынуждены обратить внимание на то, что некоторыми СМИ существенно искажается суть инициатив, которые вносятся в правительство Российской Федерации по линии МИД России. Не удосужившись вникнуть в суть вопроса, отдельные журналисты поспешно делают вывод о том, что выделявшаяся застрявшим из-за пандемии за пределами РФ россиянам матпомощь будет впредь выдаваться возмездно», — говорится в сообщении.

В Министерстве попросили журналистское сообщество отказаться от погони за горячими сенсациями и не подменять факты. Общественность должна получать только корректную информацию, соответствующую действительности.

Ранее появилась информация, что ведомство планирует обязать эвакуируемых соотечественников возвращать стоимость затрат на их вывоз на родину. МИД предложил гарантировать возвращение в РФ всем россиянам, если они вернут в бюджет потраченные на них деньги в течение трех месяцев. Сейчас граждан возвращают бесплатно, если их пребывание за рубежом угрожает жизни, здоровью или безопасности.

На фоне пандемии коронавируса Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами начиная с 27 марта. Исключением стали вывозные рейсы. Для возвращения на родину россиян, оставшихся за рубежом, премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение в начале мая. Согласно нему, МИД получил из резервного фонда правительства 500 миллионов рублей.

В середине того же месяца правительство выделило еще 900 миллионов рублей. Их потратили, в том числе, на оплату мест временного проживания для оставшихся за рубежом для россиян, их питания и других неотложных нужд.