14 июля 2023, 19:14
МИД обвинил США в желании нанести стратегическое поражение России
Представитель МИД Захарова: США и их союзники желают стратегического поражения России
Россия не приемлет логику руководства западных стран, заключающуюся в том, что военная помощь Украине позволит приблизить дипломатическое урегулирование конфликта, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, США и их союзники желают нанести РФ стратегическое поражение.
Захарова подчеркнула, что Запад не заинтересован в установлении мира на Украине, потому что извлекают выгоду из продолжающегося конфликта.
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«Главная же цель Вашингтона и его сателлитов — нанести „стратегическое поражение“ России и сохранить свое доминирующее влияние на международной арене», — объяснила она.
По ее словам, ради реализации этих планов на Западе готовы всеми способами убедить правительство президента Владимира Зеленского сражаться до последнего украинца. У официального представителя МИД сложилось впечатление, что на саммите НАТО приняли и будто бы даже задекларировали решение о разжигании большого европейского конфликта.
«Однако никакие поставки западного вооружения и техники не способны изменить хода специальной военной операции», — уточнила Мария Захарова.
Ответственность за ситуацию на Украине лежит на США, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он объяснил, что при желании власти Штатов способны добиться установления мира.
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