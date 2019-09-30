МИД обвинил США в развязывании визовой войны
«В отношении того, будем ли мы устраивать визовую войну, — вы знаете, эта война идет и развязали ее сами США, мы имеем огромные трудности на протяжении длительного времени с направлением сотрудников наших посольств и генеральных консульств в США в длительные командировки. У нас большие проблемы с оформлением персонала в краткосрочные командировки», — сказал Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».
По его словам, Москва предлагает Вашингтону договариваться, а не действовать по принципу «око за око, зуб за зуб», но пока это не получается. Рябков предположил, что, возможно, в США другие приоритеты в выстраивании политики — с упором на разговоре с позиции силы. По его мнению, обреченность этой позиции давно понятна всем.
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Рябков заявил, что Москва будет думать над ответом Вашингтону.
Посольство США в России из-за «технической ошибки» не выдало визы части российской делегации, которая должна была отправиться в Нью-Йорк на неделю высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН. В частности, визы не получили глава генерального секретариата МИД Сергей Бутин, глава международного комитета Совфеда Константин Косачев и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, переводчики делегации.