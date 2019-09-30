МИД обвинил США в развязывании визовой войны

США развязали визовую войну, не пустив российских дипломатов на неделю высокого уровня Генассамблеи ООН, так что теперь Москва может пойти на ответные меры. Об этом сказал замглавы МИД Сергей Рябков.

«В отношении того, будем ли мы устраивать визовую войну, — вы знаете, эта война идет и развязали ее сами США, мы имеем огромные трудности на протяжении длительного времени с направлением сотрудников наших посольств и генеральных консульств в США в длительные командировки. У нас большие проблемы с оформлением персонала в краткосрочные командировки», — сказал Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

По его словам, Москва предлагает Вашингтону договариваться, а не действовать по принципу «око за око, зуб за зуб», но пока это не получается. Рябков предположил, что, возможно, в США другие приоритеты в выстраивании политики — с упором на разговоре с позиции силы. По его мнению, обреченность этой позиции давно понятна всем.

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Рябков заявил, что Москва будет думать над ответом Вашингтону.

Посольство США в России из-за «технической ошибки» не выдало визы части российской делегации, которая должна была отправиться в Нью-Йорк на неделю высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН. В частности, визы не получили глава генерального секретариата МИД Сергей Бутин, глава международного комитета Совфеда Константин Косачев и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, переводчики делегации.