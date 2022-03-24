МИД объяснил раздувание антироссийской истерии на Западе

Антироссийскую истерию на Западе раздувают для увеличения расходов на закупки вооружений, главным поставщиком которых являются США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Комментарий дипломата по итогам саммита НАТО в Брюсселе опубликован на сайте ведомства.

Европейская милитаризация набирает обороты благодаря усилиям НАТО, отметила Захарова. Представители военного блока начали готовить почву, чтобы надолго закрепить антироссийский курс в новой стратегической концепции, которую готовят к июньскому саммиту в Мадриде.

«Раздувание антироссийской истерии используется для увеличения расходов на приобретение новых вооружений, главным поставщиком которых, естественно, выступает военно-промышленный комплекс США», — указала представитель МИД.

Американские власти могут записать прошедший натовский саммит в свою «геополитическую копилку», отметила Захарова. По ее словам, США удалось еще больше «дисциплинировать» своих союзников в контексте «тотального сдерживания» России, а также оказания давления на другие страны, способные проводить независимую политику и принимать суверенные решения.

После саммита члены НАТО заявили о планах существенно увеличить расходы на оборону.

Американский президент Джо Байден ранее обвинил российского лидера Владимира Путина в том, что он «с самого начала» пытается развалить НАТО.