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    13 февраля 2021, 18:33

    МИД объяснил отъезд послов России из Лондона

    Алена Макаренко

    На смену российским дипломатам, которые покинули Лондон, приедут другие. Данный процесс — обычная ротация кадров. Об этом МИД написал в Telegram-канале.

    МИД объяснил отъезд послов России из Лондона

    Послы покинули Великобританию, потому что заехали новые 10 семей.

    «Это и есть ротация дипломатического состава, которая является нормой», — заявили в ведомстве.

    Однако нормой не считается то, что дипломатические работники вынуждены заезжать группами, отметили в МИД. Западные партнеры, в том числе Великобритания, ввели «комплексные визовые размены». Поэтому вместо регулярного продления и замены сотрудников формируются списки, которые после согласовывают обе стороны. Соответственно, работникам приходится получать визы во многие загранточки, в частности в Лондон, в рамках практики визовых разменов.

    Ранее посол России в Британии Андрей Келин заявил, что отношения Москвы и Лондона стабилизировались на низком уровне. Он считает, что отношения двух государств не улучшились, несмотря на мировую борьбу с общей угрозой — пандемией коронавируса.

    В конце декабря Россия расширила список граждан Великобритании, которым запрещен въезд в страну. Это решение основывалось на принципе взаимности.