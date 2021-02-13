МИД объяснил отъезд послов России из Лондона

На смену российским дипломатам, которые покинули Лондон, приедут другие. Данный процесс — обычная ротация кадров. Об этом МИД написал в Telegram-канале.

Послы покинули Великобританию, потому что заехали новые 10 семей.

«Это и есть ротация дипломатического состава, которая является нормой», — заявили в ведомстве.

Однако нормой не считается то, что дипломатические работники вынуждены заезжать группами, отметили в МИД. Западные партнеры, в том числе Великобритания, ввели «комплексные визовые размены». Поэтому вместо регулярного продления и замены сотрудников формируются списки, которые после согласовывают обе стороны. Соответственно, работникам приходится получать визы во многие загранточки, в частности в Лондон, в рамках практики визовых разменов.

Ранее посол России в Британии Андрей Келин заявил, что отношения Москвы и Лондона стабилизировались на низком уровне. Он считает, что отношения двух государств не улучшились, несмотря на мировую борьбу с общей угрозой — пандемией коронавируса.

В конце декабря Россия расширила список граждан Великобритании, которым запрещен въезд в страну. Это решение основывалось на принципе взаимности.