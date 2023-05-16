Власть 16 мая 2023, 08:16 МИД не исключил, что часть стран Центральной Азии присоединятся к антироссийским санкциям Замглавы МИД Галузин: часть стран Центральной Азии могут ввести санкции против России РИА «Новости»

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Ряд стран Центральной Азии сигнализируют о своей неготовности брать риски на себя. Поэтому они могут ввести на ряду с Западом санкции против России. Такое заявление сделал заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин, сообщил ТАСС.

«Несмотря на совпадение позиций в отношении неприемлемости и нелегитимности односторонних экономических ограничений, ряд стран Центральной Азии тем не менее не хотят брать на себя риски, дают понять о готовности следовать западным ограничительным мерам», — сказал замминистра во время выступления на III Центральноазиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай».

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Он отметил, что Россия не диктует другим странам, каким внутриполитическим и внешнеполитическим курсами им надо двигаться, если «это не идет вразрез с взаимными обязательствами, в том числе по ОДКБ, ЕАЭС и СНГ».

Галузин высказал уверенность в том, что власти государств Центральной Азии прекрасно понимают, что искусственное разрушение связей с Российской Федерацией может обернуться для них более серьезным ущербом, чем издержки от санкций. Замглавы МИД подчеркнул, что российская сторона настроена укреплять отношения с центральноазиатскими странами.