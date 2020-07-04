МИД назвал вбросами обвинения в повышении уровня радиации в Скандинавии

«Я, конечно, обратил внимание на эти материалы, но хочу сказать, что это не первый и не последний случай. Мы увидим в дальнейшем еще немало поводов, когда с американской стороны последуют информационные вбросы — и анонимные, и от имени ответственных лиц», — отметил он.

Вбросы пойдут по поводу российских работ в сфере развития перспективных систем ядерного сдерживания. Так Рябков прокомментировал сообщения некоторых западных СМИ, которые видят связь в повышении уровня радиации над Северной Европой и испытаниями отечественного «Посейдона» и «Буревестника».

Замглавы МИД РФ категорически отвергает такого рода увязки как «абсолютно безосновательные», отметило РИА ФАН. Он считает подобные материалы в прессе элементом пропаганды. По мнению Рябкова, Америка хочет посеять неуверенность, особенно среди европейцев, по поводу происходящего.

«Американцы знают наш перечень, им известно о наших озабоченностях. В отличие от США мы предпочитаем делать это профессионально и за закрытыми дверями, а коллеги идут по другому пути, похожему на то, что происходило в последние дни с афганским сюжетом», — добавил Рябков.

По его словам, все это часть общего курса. Поэтому к делу контроля над вооружениями это не имеет никакого отношения.

В конце прошлой недели в некоторых СМИ появились сообщения о том, что повышенный уровень радиации зафиксировали в июне над территорией Скандинавии у северных границ России. Географическое происхождение выброса пока что не определено.