МИД назвал условие продления продуктовой сделки | 360°

Власть 09 сентября 2022, 13:11 Поделиться Telegram

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Viber МИД назвал условие продления продуктовой сделки Замглавы МИД Руденко: продление продуктовой сделки будет зависеть от ее выполнения Wikimedia

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Сделку по зерну можно будет продлить, если ее будут выполнять хорошо. Однако пока она реализуется плохо. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

По его словам, переговоры по этой теме сейчас идут. Российская сторона общалась с представителями ООН на днях в Женеве. Речь шла о том, как в полном объеме реализовать два ключевых компонента данной сделки.

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«Потому что президент (РФ Владимир Путин — прим. ред.) был абсолютно прав, когда говорил, что если из украинских портов вышло уже достаточное количество судов, то вторая часть сделки, а именно экспорт российских зерновых и удобрений, к сожалению, по-прежнему сталкивается с трудностями», — отметил Руденко. Его процитировало РИА «Новости».

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Он добавил, что ситуацию нужно менять. Особенно это актуально в связи с тем, что в ноябре срок сделки завершится.

По его словам, от того, как все стороны будут выполнять договоренности, будет зависеть и решение российских властей о целесообразности продления соглашения.

«Мы смотрим на то, как она (сделка — прим. ред.) реализуется. К сожалению, она реализуется не совсем так, как планировалось и как нам было обещано со стороны той же самой ООН», — резюмировал Руденко.

Россия, Украина, Турция и ООН заключили продуктовую сделку в конце июля. Речь идет о вывозе зерна из украинских портов, а также экспорте российского продовольствия и удобрений.

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