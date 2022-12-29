Власть 29 декабря 2022, 13:48 МИД назвал начало спецоперации концом равного диалога с Западом МИД: равный диалог с Западом закончился началом спецоперации РИА «Новости»

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Россия прекратила попытки вести равный диалог с Западом в момент начала спецоперации и принятия в состав новых территорий. Такое заявление сделали представители МИД РФ. Их процитировали на сайте ведомства.

«В целях нейтрализации угроз безопасности, достигших неприемлемого уровня, руководство Российской Федерации пошло на непростые, но необходимые шаги», — сказали представители МИД.

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К таким действиям они отнесли признание РФ независимости Донецкой и Луганской народных республик. Этот документ 21 февраля 2022 года подписал президент России Владимир Путин.

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Также к действиям по обеспечению безопасности страны представители МИД отнесли начало спецоперации. По их словам, эти действия выполняются в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

Кроме того, к непростым шагам по нейтрализации внешних угроз МИД России отнес проведение референдумов на востоке Украины с последующим включением этих территорий в состав РФ.