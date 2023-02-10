Власть 10 февраля 2023, 05:13 МИД назвал лазейку ЕС для получения чувствительной информации о России МИД РФ: ЕС предлагает Азии услуги по безопасности для получения важных данных о России Pixabay

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Евросоюз продвигает в Центральной Азии услуги по обеспечению безопасности, но это всего лишь лазейка для получения чувствительной информации о России. Такое заявление в интервью РИА «Новости» сделал директор третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник.

«Что же касается ЕС, то с экономической и технологической „привязкой“ ими продвигаются либеральные „ценности“ и „услуги“ в обеспечении безопасности. Впечатление таково, что европейцы смотрят свысока на всех своих партнеров, а сфера безопасности для них — удобная „лазейка“ к получению чувствительной информации, в том числе затрагивающей Россию», — подчеркнул Стерник.

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Попытки Запада настроить соседей против России провалились. Входящие в ОДКБ страны Центральной Азии не поддались влиянию Запада и не стали отказываться от дальнейших союзнических и дружеских отношений с РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что друзья и союзники видят политические игры США.

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