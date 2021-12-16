МИД назвал голословными обвинения в причастности госструктур к убийству в Берлине
Россия решительно отвергла голословные обвинения со стороны властей ФРГ в причастности российских государственных структур к убийству гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Об этом сказано в официальном заявлении МИД РФ.
«Решительно отвергаем голословные и полностью оторванные от реальности обвинения в причастности российских государственных структур к убийству проживавшего в Германии с ведома властей ФРГ террориста Зелимхана Хангошвили, сконструированные при содействии зарубежных спецслужб и аффилированных с ними структур», — сказано в документе.
Ведомство подчеркнуло, что очень разочаровано решением немецкой стороны о высылке двух российских диппредставителей, МИД РФ пообещал дать адекватный ответ на эти действия.
Министерство заявило, что эти дипломаты не имели никакого отношения к делу об убийстве Хангошвили и Германии об этом хорошо известно.
Ранее сообщалось, что Высший земельный суд Берлина приговорил Вадима Красикова к пожизненному заключению по делу об убийстве Зелимхана Хангошвили в столице Германии. Гражданин Грузии был убит в парке Тиргартен 23 августа 2019 года.