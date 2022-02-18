МИД напомнило о суверенном праве России заботиться о своей безопасности

В МИД РФ ответили на прозвучавшие в Совбезе ООН обвинения о повышенном военном присутствии России. У страны, подчеркнули в министерстве, есть суверенное право думать о собственной безопасности.

С заявлением перед журналистами в ООН выступил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, слова которого привело РИА «Новости».

«Это наше суверенное право думать о нашей государственной безопасности и держать наши войска там, где, как мы считаем, они важны для обороны РФ», — подчеркнул он.

Вершинин обратил внимание на тот факт, что в числе иностранных войск в Европе нет российских.

«Это могут быть американцы, кто-то другой, но только не русские», — заметил замглавы российского МИД.

Постпредство России при ООН ранее распространило среди членов безопасности Совбеза ООН материалы, которые указывают на ведение запрещенных методов войны украинскими военными в Донбассе. Их собрали сотрудники СК РФ и журналисты RT.

Российские следователи уже возбудили несколько уголовных дел после обнаружения пяти массовых захоронений на территории ЛНР. Им удалось установить личности 295 мирных жителей, которые погибли в 2014 году в ходе военных действий.