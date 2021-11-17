Лавров встретится с главой МИД Ливана

22 ноября состоится встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его ливанским коллегой Абдаллахом Бухабибом. Беседа состоится в Москве. Об этом сообщил RT со ссылкой на официального представителя российского МИД Марию Захарову.

Министр иностранных дел и по делам эмигрантов Ливана прибудет в Москву 20 ноября с рабочим визитом. Он останется в городе до 23 ноября.

«22 ноября переговоры с ним проведет министр иностранных дел России Сергей Лавров», — рассказала Захарова.

Она подчеркнула, что политики планируют обсудить актуальные темы международной и региональной повестки.