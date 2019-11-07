МИД Греции рассказал о новой главе отношений с Россией
Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас посетил Москву с официальным визитом. Официальный представитель МИД страны Александрос Генниматас рассказал об итогах переговоров, сообщило РИА ФАН.
6 ноября прошли переговоры Дендиаса с российским коллегой Сергеем Лавровым. По итогам главы МИД государств подписали план о политических консультациях на три года.
«Это был первый визит главы МИД Греции в Россию. Визит оценивается как особенно успешный. <…> Мы считаем, что цель этого визита была достигнута, что по сути означает начало новой главы сердечных двусторонних отношений между Грецией и Россией», — заявил Генниматас.
Он отметил глубокую связь между Россией и Грецией в сферах религии, культуры и политики.
Представитель греческого МИД рассказал, что страны укрепят сотрудничество в сферах экономики и энергетики. Он подчеркнул, что подписанная политиками программа углубит двусторонние связи государств.