МИД Греции рассказал о новой главе отношений с Россией

6 ноября прошли переговоры Дендиаса с российским коллегой Сергеем Лавровым. По итогам главы МИД государств подписали план о политических консультациях на три года.

«Это был первый визит главы МИД Греции в Россию. Визит оценивается как особенно успешный. <…> Мы считаем, что цель этого визита была достигнута, что по сути означает начало новой главы сердечных двусторонних отношений между Грецией и Россией», — заявил Генниматас.

Он отметил глубокую связь между Россией и Грецией в сферах религии, культуры и политики.

Представитель греческого МИД рассказал, что страны укрепят сотрудничество в сферах экономики и энергетики. Он подчеркнул, что подписанная политиками программа углубит двусторонние связи государств.