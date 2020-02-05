В немецких СМИ появилась информация, что уже в феврале или марте Соединенные Штаты могут ввести пакет ограничительных мер, если Россия попытается достроить газопровод.

Очередные рестрикции американских партнеров могут быть нацелены на компании или инвесторов, которые будут принимать голубое топливо из «Северного потока — 2».

«Позиция правительства известна — оно отвергает из принципиальных соображений любые формы экстерриториальных санкций», — цитирует МИД Германии «Утро.ру».