Власть 17 сентября 2023, 11:49 МИД Армении заявил о начале обсуждения с Россией Римского статута МУС МИД Армении: республика направила России предложения по Римскому статуту МУС Аппарат Президента Республики Армения

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Армения направила России предложения о подготовке ратификации Римского статута об учреждении Международного уголовного суда (МУС). Стороны начали обсуждение, рассказал в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД республики Эдмон Марукян.

«Российской Федерации было сделано предложение по этому поводу (по подготовке ратификации Римского статута — прим. ред.), проведена встреча, и процесс идет», — указал Марукян.

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Он уточнил, что Римский статут ратифицируется не против России.

Ранее правительство Армении попросило парламент ратифицировать Римский статут МУС. В марте Конституционный суд республики постановил, что обязательства, закрепленные данным документом, соответствуют основному закону страны.

Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия ответит на такое предложение Армении. По ее словам, армянской стороне направлен запрос о разъяснении на этот счет.

О Международном уголовном суде ранее высказывался зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Политик подчеркнул, что Россия презирает данную организацию и никогда не присоединится к ней.