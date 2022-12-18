Власть 18 декабря 2022, 18:20 МИД анонсировал ответ на выпад посла Германии в адрес СВО Представитель МИД Захарова: 19 декабря Россия ответит на слова посла Германии про СВО Pixabay

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Власти не оставят без ответа слова посла Германии в России о спецоперации, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. В эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» она рассказала, что реакция на высказывание дипломата последует в понедельник, 19 декабря.

«У меня даже нет сомнений, что завтра, в понедельник, когда начнется рабочая неделя, соответствующие шаги будут предприняты по нашей внешнеполитической линии», — отметила Захарова.

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Накануне посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр выступил на рождественском концерте в кафедральном соборе Святых Петра и Павла. Дипломат раскритиковал проведение российской спецоперации на Украине, сообщил «Царьград».

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Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок выступила против прекращения огня на Украине, если это получится сделать на условиях России. По ее мнению, сейчас нет признаков скорого завершения украинского кризиса.