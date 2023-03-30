Власть 30 марта 2023, 08:09 Международный форум «Россия» пройдет на ВДНХ по инициативе президента Президент Путин распорядился провести на ВДНХ в Москве международный форум «Россия» Пресс-служба Кремля

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Российский президент Владимир Путин дал поручение провести в Москве международный экономический форум, который будет посвящен достижениям страны. Документ об этом появился на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить, что Международная выставка-форум „Россия“ проводится в 2023–2024 года в Москве на территории ВДНХ», — сказано в поставлении главы государства.

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Председателем комитета по организации мероприятия стал первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Выставка должна показать успехи РФ в разных сферах экономики, а также положительный опыт развития регионов и содействие международному сотрудничеству в будущем.

Ранее Путин попросил правительство разработать новые меры по шести основным направлениям развития. Речь, в частности, идет о снижении бедности, защите детей, материнства, укреплении технологического суверенитета России.