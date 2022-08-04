Международные соревнования без спортсменов из России назвали неполноценными

Любой рейтинг или международное соревнование без участия спортсменов из России не могут быть полноценными. Так считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он выразил согласие в этом вопросе с мнением тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

«Она [Этери Тутберидзе] абсолютно права. Если говорить о фигурном катании, наши спортсмены — одни из самых сильных в мире. И любой рейтинг, где бы он ни составлялся, любое международное соревнование, где бы оно ни проводилось, без участия наших спортсменов не может быть полноценным. Потому что не участвуют сильнейшие», — привели «Известия» слова Пескова.

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе ранее назвала решение Конгресса Международного союза конькобежцев (ISU) о продлении отстранения российских спортсменов от крупных турниров полным абсурдом. Она задалась вопросом о том, где же тогда основной принцип честного спорта, который должен объединять всех спортсменов мира. По мнению Тутберидзе, не должны обновляться рейтинги и раздаваться титулы в отсутствие российских спортсменов.