Власть 04 мая 2023, 20:27 Между Россией и Францией установился тотальный «режим тишины» — Захарова Представитель МИД Захарова: французы свели на нет контакты между РФ и Францией РИА «Новости»

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Некогда доверительные контакты между Россией и Францией уже давно разрушены. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя интервью главы МИД Франции Катрин Колонны. Заявление российского дипломата опубликовали на сайте ведомства.

По словам Захаровой российского дипломата, между нашими странами сейчас действует тотальный «режим тишины» — по инициативе французов.

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«Свернуты абсолютно все механизмы двустороннего политического сотрудничества, прекращена работа 14 российско-французских групп, созданных для обсуждения глобальных и региональных проблем, <…> в прошлом остались телефонные разговоры на высоком и высшем уровнях», — перечислила дипломат.

В своем интервью Катрин Колонна рассказал о сохраняющихся контактах между президентами Франции и России и заявила, что их необходимо продолжать. По словам Захаровой, в МИД очень удивились этим словам, так как они не соответствуют действительности. Она призвала французские власти перестать дезинформировать своих граждан и мировую общественность.