Власть 19 мая 2023, 09:11 Металлургическое производство с российским оборудованием открыли на Кубе Вице-премьер Чернышенко открыл металлургический цех с российским оборудованием на Кубе Freepik

Читать 360tv в

Зампредседателя российского правительства Дмитрий Чернышенко участвовал в открытии на Кубе металлургического производства с оборудованием из России. Об этом сообщило РИА «Новости».

Электросталеплавильный цех начал работать на металлургическом комбинате «Антильяна де Асеро имени Х. Марти». Известно, что свыше 90% поставленного оборудования сделано в России и по ее технологиям. Более 20 крупных предприятий РФ участвовали в этом проекте.

Реклама

«Модернизация и расширение металлургического завода „Антильяна де Асеро имени Хосе Марти“ является приоритетной инициативой в рамках двустороннего сотрудничества», — сказал Чернышенко.

По его словам, это первый крупномасштабный проект в металлургическом секторе экономики Кубы за последние 25 лет. Вице-премьер раскрыл, что в работу завода инвестировали свыше 95 миллионов долларов. Теперь цех обеспечит рабочими местами около 500 человек. Его производственная мощность составит порядка 220-230 тысяч тонн жидкой стали в год, добавил Чернышенко.