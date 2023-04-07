Власть 07 апреля 2023, 21:48 Места захоронений жертв нацистов поручили найти в новых регионах России Президент Путин поручил СК России найти в новых регионах места захоронения жертв нацистов РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин поручил Следственному комитету определить в новых регионах страны места захоронения погибших от рук нацистов бойцов Красной Армии, а также жертв преступлений неонацистов, совершенных после 2014 года. Текст документа опубликовали на сайте Кремля.

Российский лидер призвал СК привлечь поисковиков и установить на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей места захоронений бойцов Красной Армии, а также убитых нацистами и их пособниками мирных жителей в годы Великой Отечественной войны.

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«А также мест захоронения жертв преступлений, совершенных украинскими неонацистами после антиконституционного государственного вооруженного переворота 2014 года», — отмечено в документе.

Глава государства назначил ответственным за выполнение данного поручения главу СК Александра Бастрыкина. Документ поручено предоставить до 30 июля 2023 года, далее — раз в год.

Воронежская прокуратура подала в суд заявление, согласно которому просит признать геноцидом массовые убийства мирного населения в регионе немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны.