Власть 30 июня 2023, 00:37 «Мест на кладбищах уже не хватает». Небензя назвал вопросом времени поражение Украины Постпред РФ при ООН Небензя: поражение Украины в конфликте с Россией — лишь вопрос времени РИА «Новости»

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Поставка западных танков и другого вооружения не изменит ход конфликта на Украине. Поражение ВСУ — лишь вопрос времени. Такое заявление сделал постред России при ООН Василий Небензя на заседании по теме поставок оружия Киеву странами Запада. Его слова передал ТАСС.

«Баланс сил никакие поставки вооружений не изменят, и большинство независимых военных экспертов уже открыто признают, что поражение киевского режима — это лишь вопрос времени», — сказал он.

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По его словам, собственной техники на Украине больше не осталось. Остались лишь солдаты, которых сгоняют, как стадо животных, на убой, чтобы поддержать разрекламированное контрнаступление. Небензя добавил, что все идет к тому, что мобилизационный резерв страны скоро закончится. «Мест на украинских кладбищах уже не хватает», заключил он.

Ранее сообщалось, что в украинских частях действуют 20 переносных крематориев. ВСУ кремируют погибших солдат, чтобы скрыть настоящее число погибших.