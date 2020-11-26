Меры против коронавируса в Москве продлили до 15 января

Московские власти решили продлить меры для борьбы с распространением COVID-19 до 15 января. Мэр столицы Сергей Собянин заметил, что говорить о снижении уровня заболеваемости пока рано.

В своем блоге Собянин указал на «постепенное сглаживание динамики роста» подтвержденных случаев коронавируса. Однако нагрузка на систему здравоохранения по-прежнему большая. Необходимости вводить дополнительные ограничения специалисты не видят, но и отмена действующих мер стала бы преждевременным шагом.

«Мы приняли решение продлить меры противодействия распространению коронавируса, срок действия которых истекает 29 ноября», — подчеркнул мэр Москвы.

До 15 января 2021 года москвичам старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями рекомендовано оставаться дома. Дистанционный режим работы минимум для 30% персонала должны обеспечить предприятия и организации. Городские досуговые учреждения для детей будут закрыты.

Продолжат работу промышленные предприятия, бизнес, магазины и сфера обслуживания. Собянин заметил, что «тяжелого весеннего сценария развития пандемии с тотальным закрытием всего и вся» удается избежать именно благодаря принятым мерам.