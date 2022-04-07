Меры поддержки в сфере транспорта разработали в Петербурге

В ходе заседания координационной группы по экономической стабильности власти Санкт-Петербурга разработали меры поддержки в транспортной сфере. Своими идеями поделился председатель Комитета по транспорту Кирилл Поляков. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

По мнению властей, необходимо создать прямые грузовые контейнерные линии в обход портов Евросоюза. Кроме того, политики планиурют поддержать перевозчиков, которые столкнулись с проблемами на фоне западных санкций.