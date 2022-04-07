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    07 апреля 2022, 21:18

    Меры поддержки в сфере транспорта разработали в Петербурге

    Арина Бобкова

    В ходе заседания координационной группы по экономической стабильности власти Санкт-Петербурга разработали меры поддержки в транспортной сфере. Своими идеями поделился председатель Комитета по транспорту Кирилл Поляков. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

    По мнению властей, необходимо создать прямые грузовые контейнерные линии в обход портов Евросоюза. Кроме того, политики планиурют поддержать перевозчиков, которые столкнулись с проблемами на фоне западных санкций.