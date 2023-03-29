Важное 29 марта 2023, 15:00 Меры по шести главным направлениям развития России представят к маю Путин распорядился разработать меры по шести главным направлениям развития России РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин поручил к маю представить новые меры по шести ключевым направлениями развития страны. Работу будут проводить члены правительства.

Задачу перед кабмином глава государства поставил в ходе совещания 29 марта. Он отметил, что в России важно поддерживать тенденцию роста продолжительности жизни и снижения смертности.

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«Знаю, что правительство, исходя из объективной обстановки, готовит дополнительные предложения на стратегических сессиях», — сказал президент.

Он выразил уверенность, что результатом этой работы станут проекты новых мер по шести направлениям развития. Путин напомнил, что говорил о них на совете по нацпроектам в декабре 2022 года.

«Их конкретные параметры прошу представить в мае текущего года», — заключил глава государства.

В ходе совещания президент также затронул тему ситуации на рынке труда. Он подчеркнул, что безработица в стране остается на рекордно низком уровне, но еще ряд проблем предстоит решить.