Сенатор Кутепов предложил меры борьбы с фирмами-однодневками

Кутепов отметил, что нередко происходит мошенничество при смене генерального директора. При этом изменение информации о руководителе идет в учредительных документах общества.

Сейчас для передачи полномочий необходимо только электронное уведомление с квалифицированной электронной подписью, которое направляет сам новый руководитель. Из-за этого квалифицированную электронную подпись порой используют для подделки документов.

Законопроект предусматривает проведение собрания учредителей и составление нотариально заверенного документа о решении назначить нового руководителя с подписями участников собрания.

Также законопроект предусматривает заверение нотариусом решение собрания учредителей об открытии ООО. Таким образом Кутепов предложил бороться с так называемыми фирмами-однодневками, которые оформляют юридическое лицо без намерения заниматься предпринимательской деятельностью.