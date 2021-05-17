Меры безопасности в Петербурге и Ленобласти усилят из-за чемпионата Европы по футболу

Президент России Владимир Путин подписал указ об усилении мер безопасности в Петербурге и Ленобласти. Такое решение приняли из-за чемпионата Европы, который пройдет в северной столице со 2 июня по 12 июля.

Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

«Ввести со 2 июня по 12 июля 2021 года на территориях города Санкт-Петербурга и Выборгского района Ленинградской области, а также в прилегающих к ним акваториях усиленные меры безопасности в связи с проведением мероприятий чемпионата Европы по футболу 2020 года», — сказано в документе.

Кроме того, российский лидер поручил образовать межведомственный оперативный штаб. Он необходим для обеспечения безопасности при проведении мероприятий UEFA 2020. Штаб возглавит первый замдиректора ФСБ.

Чемпионат Европы по футболу перенесли на 2021 год из-за пандемии. Игры пройдут в 11 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге. Там команды будут играть с 11 июня по 11 июля.