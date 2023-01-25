Власть 25 января 2023, 09:01 «Мертвое не может умереть». Володин — о понижении уровня дипотношений с Эстонией и Латвией Спикер ГД Володин: понижать уровень дипотношений с Эстонией и Латвией нужно было давно Unsplash

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Решение о понижении уровня дипломатических отношений с Латвией и Эстонией нужно было принимать давно, написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. По его мнению, сотрудничество с этими странами уже невозможно из-за того, что они утратили самостоятельность.

«Руководители стран Прибалтики 30 лет говорят, что строят независимые государства. На деле все решения принимаются в Вашингтоне и Брюсселе. Суверенитет утрачен», — констатировал Володин.

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По его словам, в Прибалтике игнорируют интересы людей, ущемляют национальные меньшинства, запрещают говорить на родном языке, преследуют независимых журналистов и правозащитников.

Население Латвии, Литвы и Эстонии сократилось, причем значительно: Эстонии — примерно на 15%, Литвы — на 28%, Латвии — на целых 30,5%. Председатель Госдумы отметил, что в Прибалтике реально живут лишь треть зарегистрированных там жителей, остальные — на заработках в Европе.

Экономические результаты прибалтийских стран — «худшие в Евросоюзе». Их правящие режимы преуспевают только в русофобии — соревнуются в том, кто жестче выступит против России, иронично заметил Вячеслав Володин.

Дипломатические отношения Эстонии и Латвии с Россией давно умерли, добавил он.

«Мертвое не может умереть дважды», — подытожил спикер Госдумы.