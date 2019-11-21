  • Мероприятие памяти Евгения Примакова прошло в Сирии

    21 ноября 2019, 18:34

    Ирина Нагайникова

    В университете Дамаска прошло мероприятие в память о бывшем российском премьер-министре и главе МИД Евгении Примакове, сообщило РИА «Новости».

    Встречу, приуроченную к 90-летию со дня рождения бывшего премьер-министра, организовало российское посольство. На ней присутствовали заместитель главы МИД Сирии Фейсал Микдад, а также его помощник Айман Сусан. Посол РФ в САР Александр Ефимов представлял российскую сторону.

    «США и НАТО пытались закрыть доступ российскому присутствию в данном регионе и создали несколько военных союзов для противодействия России на Ближнем Востоке… РФ же выступила против гегемонии США», — признал Сусан.

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    Он назвал Примакова истинным патриотом и «другом арабов» и отметил его стремление к крепким взаимовыгодным отношениям с арабскими государствами. По словам сирийского политика, Примаков сыграл важную роль в становлении внешней политики России.

    Как сообщило РИА ФАН, Ефимов назвал Примакова человеком с холодной головой и выдержкой, а также широкой эрудицией.

    Он также подчеркнул, что сотрудничество с Сирией в настоящее время — наследие принципов, которые заложил Примаков.

    Декан факультета политологии университета Дамаска Сабир Баллюль заявил, что «Россия играет важную роль, противостоя международному терроризму и заговорам против Сирии».

    «Мы всегда, вспоминая об этой поддержке со стороны России, вспоминаем и об этом человеке, укреплявшем сирийско-российские отношения на протяжении истории», — заключил Баллюль